الحصيني: هطول أمطار متفاوتة على 6 مناطق خلال الساعات القادمة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدَّة، اليوم السبت، وحتى صباح الأحد، على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع أمطار متفاوتة من مكان الى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وحائل والجوف والباحة وعسير وجازان.

وأشار الحصيني إلى أنَّ أمطارًا محدودة ومتفرقة، قد تمتدّ على أجزاء من مناطق: القصيم والمنطقة الشرقية (بين الخبر والجبيل) وشرق المدينة المنورة.

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