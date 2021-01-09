بعد تناوله لقاح كورونا.. السديس: الملك سلمان ضرب أروع الأمثلة في الأخذ بالأسباب

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضرب أروع الأمثلة والنماذج المشرفة في الجمع بين التوكل وعمل الأسباب.

جاء ذلك إثر تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جرعة لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وقال السديس، إن خادم الحرمين الشريفين قدم للشعب السعودي والعالم درسًا في التوكل والأخذ بأسباب الوقاية بتلقيه جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-١٩)، لافتًا إلى أنه بأخذ خادم الحرمين جرعة لقاح كورونا يؤكد للشعب والعالم أجمع أن التوكل والأخذ بأسباب الوقاية من أولويات الضروريات التي أمرنا ديننا الحنيف بالحفاظ عليها، وهي حفظ النفس.

ودعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بدوام الصحة العافية وأن يمن على بلاد الحرمين الشريفين حكومة وشعبًا بالصحة والأمن والأمان والاستقرار.