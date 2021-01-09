خلال أسبوع.. «أمانة الجوف» تُنفذ 3 آلاف جولة رقابية للحد من انتشار كورونا

أكدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استمرار أعمال تطهير وتعقيم 15675 حاوية ومعدة وآلية خلال أسبوع، كما تم تعقيم 1588 موقعًا، واستخدام 423652 لترًا من المعقمات ضمن جهود الأمانة المتواصلة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات لمكافحة كورونا، عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2937 جولة ميدانية، كما تم تنفيذ 51 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية، وتم من خلال الجولات الميدانية ضبط 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من كورونا بالأسواق والمحلات التجارية.

وأشار التقرير إلى بث 8 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بينما بلغت كمية النفايات المرفوعة خلال الأسبوع 9910 أطنان، كما تم رفع 21663 من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 321 كجم من الأغذية والمنتجات.