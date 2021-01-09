المملكة السعودية تطلق خدمة «الجواز الصحي» للمطعّمين

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

أطلق وزير الصحة السعودي د. توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) د. عبدالله بن شرف الغامدي، خدمة «الجواز الصحي» عبر تطبيق «توكلنا»، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا وأصبح يحمل صفة «محصّن» ضد الفيروس.



وتلقى الوزير الربيعة،أمس، بمركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة. وثمن حرص قيادة المملكة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وإتاحته للسعوديين والمقيمين، وهو ما أسهم في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

مساندة الوزارة

كما شكر الربيعة «سدايا» الشريك الحكومي والمُمكّن التقني على جهودها المساندة لوزارة الصحة منذ ابتداء الأزمة ومساهمتها في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق توكلنا وخدمة «الجواز الصحي» التي أُطلقت أمس والتي تعكس الحالة الطبية «محصن» لمن أتم عملية أخذ اللقاح.

ودعا الربيعة جميع أفراد المجتمع التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكداً أنه جارٍ العمل حالياً على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريباً لتشمل كافة مناطق المملكة.

من جانبه أبدى د. عبدالله بن شرف الغامدي سعادته بتدشين خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق «توكلنا» لمن استكمل جرعتي اللقاح الخاص بالفيروس، مشيراً إلى أن المملكة من أولى الدول التي أطلقت «الجواز الصحي» وهي خدمة وفرتها «سدايا» دعماً للجهات الحكومية للاستفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.