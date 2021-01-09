تراجع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، بعد الهبوط الكبير التي شهدتها أسعار المعدن النفيس عالميا.



وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والجرامات، كما تتراوح أسعار المصنعية بين 30 و60 جنيها حسب التجار في سوق الصاغة ونوع جرامات المشغولات الذهبية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 809 جنيهات مقابل 811 جنيه، في ختام تعاملات أمس.

كما هوى سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى 924 جنيه مقابل 925 جنيه، في ختام تعاملات أمس.

وهوى سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 692 جنيها مقابل 694.25 جنيه، في ختام تعاملات الجمعة.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر إلى 538 جنيها مقابل 540 جنيها في ختام أخر تعاملات.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر إلى 461 جنيها مقابل 462.75 جنيه، في ختام تعاملات أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في مصر 1851 دولارا، ووتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 6538 جنيها مقابل 6480 جنيه الجمعة.

وعالميا، تسارع نزول الذهب تحت 1900 دولار الجمعة أخر أيام التداول في الأسبوع، إذ فقد حوالي 3% وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، إذ قوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأوقية (الأونصة)،وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1859.2 دولار.

وخسر الذهب 1.8% في أسبوع التداول الأول من العام.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "يمر الذهب بتحول كبير جوهري بالنسبة للكثير من المستثمرين ويشرعون في التخلي عن تعاملهم في الذهب باعتباره ملاذا آمنا".

وغذت سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي الرهانات على تدابير تحفيز كبيرة، مما رفع عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار.

وجاء نزول الذهب بالرغم من هبوط الدولار الذي محا مكاسبه من صعود سابق إلى قمة أكثر من أسبوعين.