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المملكة السعودية ترفع حظر السفر 31 مارس المقبل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، فتح الرحلات الدولية والمنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل، اعتباراً من 31 مارس المقبل.

 

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنّه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 31 مارس 2021، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن المصدر السعودي قوله، إنه يكون تنفيذ ذلك وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت أواخر ديسمبر الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر بعد انتشار نوع جديد متحور من .

 

واستثنت تعليمات وزارة الداخلية حينها، حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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