شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة أطباء ونادي طلبة في الملحقية السعودية بآيرلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فعّلت الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية آيرلندا نادي الطلبة السعوديين وأسست رابطة الأطباء لدعم التواصل بين المبتعثين في شتى المجالات.

وعزت الملحق الثقافي في جمهورية آيرلندا الدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ تنشيط نادي الطلبة السعوديين في آيرلندا إلى إيمان فريق العمل في الملحقية بأهمية تفعيل النادي ليكون النواة للعمل التطوعي بين المبتعثين والمبتعثات ما يعزز أواصر الترابط الاجتماعي بين السعوديين أثناء فترة ابتعاثهم، وأكدت آل الشيخ أن وزارة التعليم حريصة على تفعيل الأندية في الملحقيات الثقافية، لتمكين المبتعثين والمبتعثات من تقديم نموذج حضاري عن وطنهم في بلد الابتعاث. وتفاعلهم مع الجامعات ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الثنائية. مثمنة دور إدارة الشؤون الثقافية بالملحقية التي تعمل بكل طاقتها لتوفر كافة الإمكانات لإبراز أنشطة النادي.

وعبرت عن امتنانها لدعم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي يؤكد دائماً على دور المبتعثين في الخارج باعتبارهم خير سفراء لبلادنا الغالية.

وعدت رئيسة نادي الطلبة السعوديين في آيرلندا منار السليماني النادي جسر تقوية روابط المبتعثين السعوديين بوطنهم، بتنمية الولاء الوطني عبر تنظيم عدة أنشطة ولقاءات متنوعة تخدم الهدف المرجو من النادي. مؤكدة أهمية التعاون بمشاركة الطلاب والطالبات في الفعاليات التطوعية لما فيه من المصلحة العامة.

فيما عبر رئيس رابطة الأطباء السعوديين في آيرلندا الدكتور فراس الخروف عن سعادته بتأسيس أول رابطة للأطباء تسهم في توثيق العلاقات بين ذوي الاختصاص؛ ما يسهم في تفعيل الدور الإيجابي وتقديم المعلومات التي يحتاجها الأطباء لبرامج التدريب في مختلف التخصصات، وتوفير قاعدة بيانات للأطباء المتميزين الذين يرغبون بالتطوع في حالات الطوارئ؛ إذ تطوع 19 طبيبا خلال كارثة كوفيد وكافة الأطباء السعوديين في الصفوف الأمامية خلال الجائحة في آيرلندا؛ ما يعد نموذجا مشرفا للطبيب السعودي.