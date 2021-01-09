السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 24694 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1083 وفاة



برلين 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وكشف إحصاء المعهد تسجيل 1083 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 39878.

// انتهى //

07:42ت م

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برلين 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 24694 إصابة ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و891581.وكشف إحصاء المعهد تسجيل 1083 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 39878.// انتهى //07:42ت م0011

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