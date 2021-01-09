السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1038 وفاة و 14362 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 ألفًا و 362 إصابة جديدة بفيروس

و أعلنت الوزارة كذلك أنها سجلت خلال الفترة نفسها 1038 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى 132 ألفًا و 69 وفاة.

// انتهى //

07:31ت م

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مكسيكو سيتي 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 ألفًا و 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في البلاد حتى الآن مليون و507 آلاف و 931 إصابة.و أعلنت الوزارة كذلك أنها سجلت خلال الفترة نفسها 1038 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى 132 ألفًا و 69 وفاة.// انتهى //07:31ت م0010

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