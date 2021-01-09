السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 641 إصابة جديدة بفيروس

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 19 حالة وفاة إضافية جراء كورونا مما يرفع الإجمالي إلى 1,100 حالة وفاة.

// انتهى //

06:03ت م

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سيئول 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 67,999 إصابة.وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 19 حالة وفاة إضافية جراء كورونا مما يرفع الإجمالي إلى 1,100 حالة وفاة.// انتهى //06:03ت م0008

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