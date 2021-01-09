«الأحوال المدنية»: توقيع غرامة على المتأخرين عن ضم الزوجة لسجل الأسرة

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية غرامة تأخير ضم الزوجة إلى سجل الأسرة، مشيرةً إلى طريقة استخراج سجل الأسرة.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يتم احتساب غرامة بعد شهرين من العقد مقدارها ٥٠ ريالًا عن كل عام.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للأحوال المدنية عبر «تويتر»: «ما هي مخالفة تأخر ضم الزوجة بكارت عائلة مدة سنتين؟ هل عليها غرامة؟».

وأكَّدت الأحوال المدنية، أنه يمكن طلب إصدار سجل الأسرة وإيصاله عبر العنوان الوطني، من خلال البريد السعودي.

ووفق الأحوال المدنية، فإنه بمجرد تسجيل عقد القران في وزارة العدل، يتم تسجيل الزواج إلكترونيًّا في الأحوال المدنية، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وتابعت الأحوال المدنية أنه بعد ذلك الدخول على حساب الزوج في أبشر، وطلب سجل الأسرة وإيصاله إلى العنوان الوطني، بدون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

ويمكن للزوج الحصول على سجل الأسرة، من خلال اتباع الخطوات التالية، وفقًا للأحوال المدنية:

– تسجيل الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر.

– اختيار أيقونة «خدماتي».

– النقر على اختيار «خدماتي».

– ثم اختيار «الأحوال المدنية».

– الضغط على خدمة إصدار سجل الأسرة للزوج.

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