شكرا لمتابعة خبر عن مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي يرقد في المستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعرض مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي، لوعكة صحية، ذهب على إثرها إلى المستشفى بمكة المكرمة.

ومن جانبه تابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، حالة الشيخ حضراوي، من خلال اتصال هاتفي.

يذكر أنه تم تعيين الشيخ حضراوي كمؤذن لأول مرة بمسجد العمرة بمكة الكرمة عام 1394هـ ، وفي عام 1415 تقرر تعيينه مؤذن رسمي في المسجد الحرام، ليصبح صوته أحد العلامات البارزة التي سكنت وجدان المسلمين.