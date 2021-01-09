السعودية اليوم / أمانة الجوف : تنفيذ 3000 جولة للحد من انتشار كورونا خلال أسبوع



الجوف 24 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

أكدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استمرار أعمال تطهير وتعقيم 15675 حاوية ومعدة وآلية خلال أسبوع، كما تم تعقيم 1588 موقعا، واستخدام 423652 لتراً من المعقمات ضمن جهود الأمانة المتواصلة للحد من انتشار فيروس

وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات لمكافحة كورونا، عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2937 جولة ميدانية، كما تم تنفيذ 51 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية، وتم من خلال الجولات الميدانية ضبط 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من كورونا بالأسواق والمحلات التجارية.

وأشار التقرير إلى بث 8 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بينما بلغت كمية النفايات المرفوعة خلال الأسبوع 9910 أطنان، كما تم رفع 21663 من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 321 كجم من الأغذية والمنتجات.

//انتهى//

03:01ت م

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الجوف 24 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأكدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استمرار أعمال تطهير وتعقيم 15675 حاوية ومعدة وآلية خلال أسبوع، كما تم تعقيم 1588 موقعا، واستخدام 423652 لتراً من المعقمات ضمن جهود الأمانة المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات لمكافحة كورونا، عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2937 جولة ميدانية، كما تم تنفيذ 51 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية، وتم من خلال الجولات الميدانية ضبط 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من كورونا بالأسواق والمحلات التجارية.وأشار التقرير إلى بث 8 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بينما بلغت كمية النفايات المرفوعة خلال الأسبوع 9910 أطنان، كما تم رفع 21663 من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 321 كجم من الأغذية والمنتجات.//انتهى//03:01ت م0124

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