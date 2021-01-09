شكرا لمتابعة خبر عن " هل اللقاح شرطًا للسفر بالخارج "..متحدث الصحة يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن‏ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر إلى الخارج.

وقال العبد العالي: " حتى الآن لا يوجد هذا الارتباط والدراسات على ذلك مستمرة ولكن حتى الآن لا يوجد مثل هذه الاشتراطات ".

وأشار إلى الإقبال الكبير على أخذ لقاح كورونا بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ‏‫ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على التوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاحات.