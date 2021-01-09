شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق " يوجه رسالة لمدعين نظرية المؤامرة بشأن اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لمن يدعون نظرية المؤامرة بشأن لقاح كورونا ، ويمنعون الناس من التطعيم به.

وقال المطلق: " من شر الكذب الآن ما يمنع الناس من الخير مثل الذين يمنعون الناس من التطعيم ويقولون هذا من تدبير اليهود هذه مؤامرة " .

وطالب بعقوبة رادعة للمغرضين ولمروجي الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي حول أضرار لقاحات كورونا.

وشدد على أن حفظ النفس واجب شرعي، وأن المسلم مأمور بالرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل مجالات الحياة، والأطباء هم أهل الاختصاص الموثوقون في الشؤون الصحية.

وأكد أن مروجي الشائعات، ينبغي أن يعاقبوا عقوبة تزجر غيرهم حتى لا يتطاولوا في مشاريع الخير فيمنعون الناس منها.