اخبار السعوديه

الملكية الفكرية تعاقب قناة اعتدت على قصيدة بدون إذن صاحبها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الملكية الفكرية تعاقب قناة اعتدت على قصيدة بدون إذن صاحبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة للملكية الفكرية عن معاقبة قناة تلفزيونية اعتدت على قصيدة شعرية مملوكة لفرد ونشرتها دون الحصول على إذن بذلك.

وقالت الملكية الفكرية " إنه تم معاقبة الشركة بدفع تعويض مالي 40,000 ريال وغرامة مالية 3,000 ريال".

وأشارت الهيئة إلى أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يُجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا