شكرا لمتابعة خبر عن الملكية الفكرية تعاقب قناة اعتدت على قصيدة بدون إذن صاحبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن معاقبة قناة تلفزيونية اعتدت على قصيدة شعرية مملوكة لفرد ونشرتها دون الحصول على إذن بذلك. وقالت الملكية الفكرية " إنه تم معاقبة الشركة بدفع تعويض مالي 40,000 ريال وغرامة مالية 3,000 ريال". وأشارت الهيئة إلى أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يُجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.