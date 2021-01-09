شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم عدم طاعة الوالدين في أمر يعود بالضرر عليهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم عدم طاعة الوالدين في أمر يعود بالضرر عليهم.

وكان أحد متابعي برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة "الرسالة"، قد ذكر أنه منع والدته من أمر ما يضر بصحتها، مضيفا أنه حاول إقناعها أكثر من مرة بمدى ضرر هذا الأمر لكنها لم تستمع له لذلك منعها منه.

وأكد الشيخ أن موقف الأبن في هذه الحالة يتطلب توضيح ماهية هذا الأمر الذى منع والدته منه لأنه من الممكن أن يكون هذا الأمر من الممنوعات لكنه غير ضار.

وأضاف أنه يجوز للأبن أن يمتنع عن فعل ما تطلبه والدته إذا كان تنفيذ هذا الطلب قد يؤدي إلى هلاكها مثل تناول أطعمة مضرة بصحتها.