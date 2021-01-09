شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 7 آلاف مادة مخالفة لنظام حماية حق المؤلف (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نفذت هيئة الملكية الفكرية حملة تفتيشية لضبط المواد المخالفة في المحلات التجارية لنظام حماية حق المؤلف بمختلف مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية.

وبلغ عدد المواد المخالفة التي تم ضبطها، وفقا لـ"الإخبارية"، حوالي 7 آلاف مادة مخالفة، منها مخالفات في محلات الحاسب الآلي.

وتعددت المخالفات التي تم ضبطها، ومنها استخدام برامج حاسب آلي منسوخة، وصيانة الحاسب بدون الحصول على تراخيص من أصحاب الحقوق.