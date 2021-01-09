︎ .

تداول المغردون بوسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة إصطدام سيارة في قطيع من الإبل أثناء عبورها الطريق العام و بحسب “مشاهد” فموقع هذا الحادث هو خط أبو حدريه العام في المنطقة الشرقية .





كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. حادث مروع لإصطدام سيارة بقطيع من الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.