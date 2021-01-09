السعودية اليوم / موريتانيا تتسلم مساعدات طبية من فرنسا



نواكشوط 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

تسلمت موريتانيا اليوم كمية من التجهيزات الطبية مقدمة من فرنسا لتعزيز جهود البلاد في محاربة جائحة كوفيد - 19.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن مستشار رئيس الوزراء الموريتاني با هامباتي قد تسلم هذه المساعدات من السفير الفرنسي لدى موريتانيا روبير موليي، مضيفة أن هذه المساعدات تتمثل في مجموعة من أجهزة التنفس، وكميات من القفازات والكمامات بمختلف أنواعها، إضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الأخرى.

وأكد مستشار رئيس الوزراء في كلمة بالمناسبة أن هذه المساعدات ستسهم في دعم قدرات قطاع الصحة بمواجهة تداعيات جائحة

// انتهى //

03:20ت م

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نواكشوط 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واستسلمت موريتانيا اليوم كمية من التجهيزات الطبية مقدمة من فرنسا لتعزيز جهود البلاد في محاربة جائحة كوفيد - 19.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن مستشار رئيس الوزراء الموريتاني با هامباتي قد تسلم هذه المساعدات من السفير الفرنسي لدى موريتانيا روبير موليي، مضيفة أن هذه المساعدات تتمثل في مجموعة من أجهزة التنفس، وكميات من القفازات والكمامات بمختلف أنواعها، إضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الأخرى.وأكد مستشار رئيس الوزراء في كلمة بالمناسبة أن هذه المساعدات ستسهم في دعم قدرات قطاع الصحة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا // انتهى //03:20ت م0126

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