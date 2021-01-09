السعودية اليوم / مقتل 13 شخصًا بتفجير انتحاري في شمال الكاميرون



ياوندي 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

قُتل 13 مدنيًا بتفجير انتحاري نفذته جماعة بوكو حرام في منطقة بأقصى الشمال بالكاميرون.

وأوضحت مصادر أمنية وسكان محليون أن الهجوم وقع في بلدة موزو جو بمنطقة مايو تساناجا فجر اليوم، بينما كان معظم سكانها نائمين. وأكدت المصادر الأمنية مقتل 13 مدنيًا، فيما لقي الانتحاري مصرعه في الحال.

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03:11ت م

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