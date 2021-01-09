السعودية اليوم / مصر تسجل 1001 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة



القاهرة 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1001 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم بخروج 754 متعافيا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 117529 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 147810 حالة من ضمنهم 117529 حالة تم شفاؤها، و 8085 حالة وفاة.

//انتهى//

02:54ت م

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القاهرة 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 56 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم بخروج 754 متعافيا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 117529 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 147810 حالة من ضمنهم 117529 حالة تم شفاؤها، و 8085 حالة وفاة.//انتهى//02:54ت م0123

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