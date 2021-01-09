اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يختتم تداولات الأسبوع على ارتفاع قياسي



نيويورك 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند إغلاق السوق اليوم، مدعومة بأنباء حول حزمة اقتصادية تريليونية وعد بها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 56.84 نقطة، بما يعادل 0.18 %، إلى 31097.97 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 مسجلاً 20.89 نقطة، أو 0.55 %، إلى 3824.68 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 134.5 نقطة، أو 1.03 %، إلى 13201.98 نقطة.

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