السعودية اليوم / تسجيل 2649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 2649 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 154 ألفا و 903 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و 108 حالات.

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02:01ت م

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تونس 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 2649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و56 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 154 ألفا و 903 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و 108 حالات.// انتهى //02:01ت م0121

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