السعودية اليوم / الولايات المتحدة تُسجل 279,401 إصابة مؤكدة و 4,180 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 8 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 279,401 إصابة مؤكدة و 4,180 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21,539,398 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 364,029 حالة وفاة.

// انتهى //

00:58ت م

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واشنطن 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 8 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 279,401 إصابة مؤكدة و 4,180 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21,539,398 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 364,029 حالة وفاة.// انتهى //00:58ت م0119

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