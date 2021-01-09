السعودية اليوم / لبنان تسجل 5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 5440 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 138839، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1560 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة.

// انتهى //

23:50ت م

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بيروت 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 210139 إصابةً.وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 138839، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1560 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة.// انتهى //23:50ت م0116

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