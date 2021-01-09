شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مخالفات في «إسكان العمال» بالقيصومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية القيصومة، جولاتها الرقابية على مساكن العمال؛ للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19»، وذلك بمشاركة لجنة مكونة من عدد من الوزارات، هي «الصحة، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية»؛ وذلك تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بشأن دراسة أوضاع مقرات سكن العمال بالقيصومة.

إجراءات نظامية

وزارت لجنة مشكّلة من البلدية، وإدارة صحة البيئة، والصحة العامة، والشرطة، ومركز القيصومة، مساكن العمال المستهدفة؛ لرصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس.

تقرير مفصل

وبعد الانتهاء من الجولات اليومية، يتم رفع تقرير مفصل عن المخالفات التي يتم ضبطها، وعمل الجولات للتأكد من تطبيق عدد من الشروط والضوابط في الإسكان، وهي: وجود نظام أو جهاز تطهير للعمال عند الدخول والخروج من المسكن، ووجود نقطة فحص لجميع العاملين في السكن المخصص عند الدخول والخروج، بالإضافة إلى مطهر اليدين في جميع الغرف وأرجاء المسكن، ويشترط أن يحتوي على نسبة كحول من 60 إلى 95 %، إضافةً إلى وجود المنشورات التوعوية في جميع مناطق التجمع والممرات والصالات والمواقع الرسمية بما في ذلك المداخل، وتوفير صابون الأيدي في دورات المياه بشكل كافٍ.

تطهير الأسطح

وتركز الجولات على اشتراط وجود كميات كافية من مطهرات الأسطح، ووجود جدول يوضح تطهير الأسطح بشكل روتيني، بالإضافة إلى جدول يوضح تنظيف دورات المياه، مع شرط وجود عدد كاف للدورات وأماكن الاستحمام «دورة مياه خاصة لكل موظف، أو واحدة لكل 5 عمال على الأقل».

تهوية كافية

ويشترط وجود تهوية كافية وجيدة في جميع الغرف، وأماكن التجمع والجلوس، والممرات، مع اشتراط الالتزام بعدد العمال في غرف النوم، وفق الضوابط والاشتراطات الصحية «غرفة لكل عامل أو 12 مترا مربعا للعامل الواحد»، مع وجود مكان مخصص للنفايات، ويكون السكن مزودا بمياه صالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة للشروط والمواصفات.

أبرز المخالفات

وشملت أبرز المخالفات المضبوطة، والأكثر انتشارًا، عدم توفر غرفة عزل صحي للعمال المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، وعدم وجود شركة متعاقدة مع الجهة المشغلة للسكن متخصصة لتنظيف السكن ونقل النفايات للمدفن البلدي، وعدم وجود شركة متعاقدة مع الجهة المشغلة للسكن متخصصة لمكافحة آفات الصحة العامة، وعدم وجود حراس أمن في السكن.