شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد- 19».

من جهته، رفع وزير الصحة د. توفيق الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال «اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه -سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه -حفظه الله- هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج».