شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس وزراء جورجيا بثقة البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، برقية تهنئة لرئيس وزراء جورجيا «جيورجي جاخاريا» بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان رئيسا للوزراء. وقال الملك المفدى: «تلقينا ببالغ السرور نبأ حصولكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن تهانينا الصادقة وأمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، برقية تهنئة لرئيس وزراء جورجيا «جيورجي جاخاريا» بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان رئيسا للوزراء. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت ببالغ السرور نبأ حصولكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لكم الحرص على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، راجياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».