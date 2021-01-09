شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % اختصارا في وقت إنجاز المعاملات بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على التقرير الإحصائي للمعاملات ومؤشر الإنجاز بإمارة المنطقة، الذي قدمه لسموه وكيل الإمارة حسين آل سلطان، متضمنا بيانات إحصائية للمعاملات ونسب ومؤشر الإنجاز للمعاملات خلال الربع الأخير من العام 2020م. ونوه سمو أمير المنطقة بما تحقق من تقليص مدة إنجاز المعاملات إلى ما يقارب 50 % من الوقت المستغرق منذ بداية عام 2020م، مما أسهم في تسريع إجراءات ومعاملات المواطنين. من جانبه أكد وكيل الإمارة أن هذا الإنجاز نتيجة الدعم اللا محدود من سمو أمير المنطقة واهتمامه في تطوير العمل التقني والإداري، وتحوله لتعاملات إلكترونية، بعد أن وجه سموه المسؤولين بالإمارة منذ اليوم الأول بإنجاز جميع الأعمال بالإمارة إلكترونياً وعدم قبول الإجراءات الورقية، حتى أصبحت إمارة المنطقة تعمل بكامل اختصاصاتها بشكل إلكتروني وعن بُعد، مما أسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملات حيث إن البعض منها ينجز خلال يوم عمل واحد.