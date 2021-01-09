شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف بلاغ لـ«الهلال الأحمر» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة خلال شهر ديسمبر الماضي 7356 بلاغاً، تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات 2280 بلاغاً في حين كانت حالة تسمم بالاستنشاق حالة واحدة أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث بأنواعها أرقاماً مرتفعة، بلغت 1900 بلاغ حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

وأضاف إن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.