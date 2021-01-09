شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 15 استراحة ومنتجعا عشوائيا بالعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫بلدية العمرة الفرعية 15 استراحة ومنتجعا عشوائيا وغير مرخص ضمن النطاق الإشرافي للبلدية وطبقت على الفور لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وأوضحت الوكالة أن تلك الجولات جاءت ضمن حملات ‫الأمانة الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع المخالفة وغير الملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها.

وكثفت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ورصدت العديد من المخالفات أبرزها 8 مخالفات للشروط الصحية، و6 مخالفات لتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، وإتلاف 54 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.