شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «فايزر» فعال ضد «السلالات المتحورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت دراسة حديثة أن اللقاح الذي طورته شركتا «بيونتيك» الألمانية و«فايزر» الأمريكية فعال ضد السلالتين المتحورتين والأكثر قابلية للانتقال لفيروس كورونا اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

ووفقا لنتائج أولية للبحث الذي أجرته شركة «فايزر» وكلية الطب بجامعة تكساس الأمريكية، فإنه من المرجح أن يكون للقاح فعالية بنسبة 95 % ضد هذه المتغيرات.

وأجرى الباحثون فحوصات مخبرية على عينات دم من 20 مريضا تلقوا لقاح فايزر- بيونتيك. ووجدوا أن العينات تحتوي على مستويات معادلة للأجسام المضادة التي تعمل ضد هذه السلالات.

وأكدت النتائج افتراض علماء المناعة أنه على الرغم من أن الفيروس يتحور شكله عن طريق الطفرات، فإن اللقاحات الحالية من المفترض أن تظل فعالة ضدها. ونشرت النتائج أمس الخميس، لكن لم يتم نشرها بعد في مجلة علمية ولم تتم مراجعتها من قبل خبراء مستقلين.

وتخضع الفيروسات باستمرار لتغييرات عشوائية في مادتها الجينية. وتمنح بعض هذه الطفرات مزايا العامل الممرض - على سبيل المثال، من خلال تسهيل الانتقال.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، تم اكتشاف نوع متحور من فيروس كورونا المسمى B7.1.1. في بريطانيا، وتم العثور على نوع مماثل - 501Y.V2 - في جنوب أفريقيا. ويقول الخبراء، إن كلا النوعين أكثر عدوى من السلالات التي كانت منتشرة حتى الآن ولكنها ليست أكثر فتكا بطبيعتها.