شكرا لقرائتكم خبر عن 3946 اختبارا عن بعد بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت جامعة نجران ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد تقريرا إحصائيا يبرز تفاصيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول. وأظهر التقرير أن عدد الاختبارات النهائية المنعقدة للفصل الدراسي الأول بالجامعة بلغ 3946 اختبارا، وعدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات 92100 طالب وطالبة.

واستعرض التقرير إحصائيات الدعم الفني وما قدمته الجامعة من خدمات مساندة خلال فترة الاختبارات بتسجيل 1514 استفسارا عبر «واتساب»، و312 عبر الهاتف، و57 من خلال برنامج «تويتر»، و93 استفسارا من خلال التواصل المباشر.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة نجران د. خالد آل عامر، أن الجامعة سخرت كافة إمكاناتها ومنصاتها الإلكترونية وكثفت الجهود لإنجاح اختبارات الفصل الدراسي الأول، مما أسهم في سلاسة ولوج الطلاب إلى مواقع اختباراتهم الافتراضية وأدائهم لها بيسر وسهولة، مشيرا إلى مواصلة العمادة تطوير منظومتها الإلكترونية وفقا لأعلى المواصفات والمقاييس، لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية، واستعدادا للظروف كافة.