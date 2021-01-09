شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف مستفيد من مراكز الحي المتعلّم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة ممثلةً في وزارة التعليم شقيقاتها الدول العربية في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية، الذي صادف أمس الجمعة الثامن من شهر يناير.

ونفذت وزارة التعليم 1142 برنامجاً تدريبياً عن بُعد استفاد منها أكثر من 29 ألف مستفيد ومستفيدة في مراكز الحي المتعلّم، وكذلك اعتماد مدينة الجبيل الصناعية مدينة تعليم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم.

وقدمت الوزارة خلال جائحة كورونا برامج ومبادرات بإطلاق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، وتطوير معايير مقررات المرحلة الابتدائية ومناهج برنامج مجتمع بلا أمية، وتحديث الإطار التنظيمي لبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، والتكامل بين الجهات المنفذة للحملات.

وأكدت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د. مها السليمان، على أن مشاركة المملكة بالاحتفاء بالمناسبة يأتي لمحو كافة أنواع الأمية، والتركيز على الأمية القرائية لتجديد الالتزام بمحاربة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على حياة الأفراد، ورقي الأوطان، وذلك بالعمل على تأمين فرص التعلّم الجيد للتمكّن من مهارات القراءة والكتابة والحساب، واستخدام التقنيات الحديثة وصولاً إلى الموارد المعرفية المفتوحة؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.