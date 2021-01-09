شكرا لقرائتكم خبر عن أقراص «فوسفيد الألمنيوم» لعلاج النخيل المصاب بالسوسة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أهمية البرامج التوعوية والأنشطة الإرشادية وورش العمل والمحاضرات لخدمة المزارعين والمهتمين، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم في رفع المستوى المعرفي لدى المزارعين لرفع الجودة وزيادة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي لهم.

وأثنى م. المطيري، خلال مشاركته في يوم حلقي بعنوان «استخدام أقراص فوسفيد الألمنيوم في علاج النخيل المصاب»، والذي نظمه برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة القطيف وبالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة من قبل الوزارة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، في مزرعة أحد المواطنين في بلدة الجش، على نجاح التعاون المشترك بين فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية والشركة المعتمدة من قبل الوزارة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء في تخفيض نسبة الإصابة إلى الحد الأدنى والجهود المبذولة في هذا الشأن، وخطط متابعة تخفيض النسبة للوصول إلى الهدف وهو القضاء كلياً على الإصابة.

من ناحيته، لفت م. سالم العيدان إلى أهمية وطريقة علاج النخيل المصاب بأقراص فوسفيد الألمونيوم، مؤكدًا إعطاء نتائج إيجابية، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الضرورية لضمان السلامة.

يُذكر أن فوسفيد الألمومنيوم هو مركب كيميائي يُستخدم بشكل أساسي في مكافحة الحشرات، ويُعتبر مصدرًا لغاز الفوسفين، ويُستخدم فوسفيد الألومنيوم كمبيد للحشرات والقوارض، وكذلك في عمليات التبخير وصناعة أشباه الموصلات، ولكن الاستخدام الأكثر شيوعًا هو استخدامه كمبيد للحشرات.

ويستخدم في تبخير الطعام، وتجفيف أنواع من الفاكهة والحبوب الغذائية، والتخلص من المياه الزائدة بها، مع مراعاة الإرشادات والشروط الصحيحة عند الاستعمال.