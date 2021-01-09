شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ضوابط صيد الأحياء المائية في الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة الجبيل، التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ضوابط صيد الأحياء المائية في مياه الخليج العربي، وذلك بالتعاون مع بعض المختصين من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، في ورشة العمل التي نظمها الفرع، أن هذه الورشة جاءت ضمن ورش العمل السابقة للفرع والجهات التابعة له ضمن مشروع تدريب وتطوير كوادره الفنية والإدارية العاملة بمختلف قطاعات الوزارة، الذي يعكف على تنفيذها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية في المرحلة الحالية.

وبيّن م. المطيري الدور الهام للمراقبين الميدانيين بمختلف قطاعات الوزارة، وأهمية حصولهم على التدريب والتطوير المناسبين لمواكبتهم الطرق والوسائل الحديثة للمراقبة، وكذلك لرفع إنتاجيتهم بشكل مباشر، وتحقيق أهداف الرؤية بكفاءة وفعالية.

وتناولت ورشة العمل مواسم حظر صيد الأحياء المائية، وأنواع الشباك المحظور استخدامها في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والمحظورات المختلفة.

وتم تحديد مواسم حظر صيد الأحياء المائية، فيحظر صيد الروبيان لمدة 6 شهور، اعتبارًا من بداية شهر فبراير وحتى نهاية شهر يوليو، ويحظر صيد أسماك الكنعد بواسطة الشباك في الفترة بين 15 أغسطس و15 أكتوبر من كل عام، ولا مانع من صيده بالأدوات النظامية الأخرى.

ويحظر صيد القبقب في الفترة بين 15 فبراير و15 مايو من كل عام، على أن تُعاد أمهات البيض إلى البحر أثناء فترة السماح بصيده، وأن يتعدى طوله 7 سم من طول الدرعة، ويحظر صيد أم الروبيان «الاستاكوزا» إلا للصيادين السعوديين في مواسم محدد ووفق ضوابط معيّنة.

ويمنع استهداف صيد أسماك القرش، ما عدا الصيد الجانبي منه، ويحظر صيد الثدييات البحرية «عرائس البحر والدلافين والسلاحف»، أو جمع بيضها أو الاتجار في منتجاتها، ويمنع صيد أسماك الزينة والأحياء المرجانية والقواقع البحرية أو الاتجار فيها.