شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الحواجز العشوائية بشوارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة النظافة، التابعة لبلدية محافظة الخبر، أعمالها في إزالة الحواجز والتعديات في شوارع أحياء الثقبة، والخبر الشمالية، والخبر الجنوبية، ضمن جهودها في إزالة الملوثات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.

كان رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، قد أكد تكثيف العمل لإزالة تلك الحواجز، التي كانت تشكل تشوها بصريا، وتضيق الحركة المرورية، إضافة إلى تعدي بعض تلك الحواجز على الممتلكات العامة، موضحا أنه تم تحسين بعض المواقع التي كانت مغلقة بالحواجز مسبقا، من خلال تجميلها، وزراعة المسطحات الخضراء، وتحسين البيئة المحيطة بها، ضمن جهود بلدية الخبر في تحسين المشهد الحضري وإزالة الملوثات البصرية.

وأوضح م. الزايدي أن مراقبي البلدية رصدوا العديد من الملاحظات حول انتشار الحواجز بشكل عشوائي سواء في الطرقات أو أمام المنازل أو المحلات التجارية، في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والداخلية بالمنطقة بشكل عشوائي وطريقة تؤثر على سلامة الطريق وتشغل حيزا من الممتلكات العامة.