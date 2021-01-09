شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. انتهاء فترة التسجيل بـ«سمايا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُعدّ مسابقة «سمايا»، إحدى مبادرات لجنة التطوع الإسكاني، والتي تتبع للجنة التنفيذية للإسكان بالمنطقة الشرقية، وتعنى بنشر ثقافة التطوع الاحترافي، والمتخصص في تصميم حي نموذجي إسكاني، يعكس متطلبات جودة الحياة، ويتوافق مع اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

وتم تدشين المسابقة والموقع الإلكتروني وفتح باب التسجيل في 21 ديسمبر 2020، وبدأ تلقي الاستفسارات في 28 ديسمبر، وينتهى في 11 يناير 2021، ثم تنتهي فترة التسجيل في 14 يناير.

ويسمح للمسجلين فقط بالتقدم للمسابقة، وفي 25 يناير، يتم إصدار الرد على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني، ويبدأ البرنامج المصاحب من 31 يناير إلى 11 مارس، وفي 14 مارس يتم استلام ملفات المسابقة، وبدء تحكيم المشروعات في 21 مارس، في حين تصدر التوجيهات ويعلن عن الفائزين بتاريخ 8 أبريل، ويصدر تقرير المسابقة في 27 مايو.

وتسعى لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، والجهات المشاركة والداعمة، إلى إطلاق مسابقة تخطيطية معمارية تستهدف إرساء ونشر ثقافة السكن التنموي والعمل التطوعي الإسكاني.

ويتطوع خلال فترة المسابقة عدد من الأكاديميين والمختصين لتقديم ورش عمل ومحاضرات علمية في مجال الإسكان لإثراء الجانب المعرفي لدى المشتركين بالمسابقة، بالإضافة إلى أنها تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي الاحترافي والعام على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة، وتحقيق مستهدفات الرؤية 2030 في زيادة عدد المتطوعين وتفعيل العمل التطوعي الاحترافي في مجال الإسكان.

كما تستهدف المسابقة تخطيط وتصميم حي سكني يحقق الاستدامة ويؤمن جودة الحياة لساكنيه، ويتوافق مع اشتراطات البلدية ووزارة الإسكان، وإبراز هوية المنطقة الشرقية، ودمجها بطريقة معاصرة، والتنويع في أحجام وأشكال الوحدات السكنية، كي تتناسب مع أحجام الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الحي كنشاط استثماري يسهم في ميزانية الصيانة والتشغيل وتأمين فرص عمل لأسر الإسكان التنموي.