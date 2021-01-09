تلقي خادم الحرمين الملك سلمان للجرعة الأولى من لقاح كورونا صورة تغني عن ألف كلمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

تلقي الملك سلمان للجرعة الأولى من لقاح كورونا صورة تغني عن ألف كلمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد وزراء ومسؤولون ودعاة بتلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد، مؤكدين أن تلك الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة وتعطي ثقة لا متناهية في لقاح فيروس كورونا الذي تقدمه المملكة لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، أمس في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد- 19).

وأكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن صورة الملك سلمان تغني عن ألف كلمة، متابعًا: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ورعاه، وشكرًا له على ما قدمه لنا من دعم منذ بداية الجائحة، وحرصه- حفظه الله- على سلامة المواطنين والمقيمين بعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجانًا، وأمره ببذل الغالي والنفيس من أجل صحتنا.

وغرد رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، بالقول: “الله يحفظك مولاي”.

وقال الشيخ صالح المغامسي: “سلّمك اللهُ وحفظك يا صانع الأمجاد، وأبقاك اللهُ ذخرًا للحاضر والباد”.

وكتب الشيخ عائض القرني: “اللهم احفظه بحفظك، وارعاه برعايتك، دام عزّك يا أبا فهد.. المجد عوفي إذ عوفيت والكرمُ، وزال عنك إلى أعدائك الألمُ، وما أخصك في برء بتهنئةٍ، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا (المتنبي)”.

ودعا فايز المالكي: “أسأل الله أن يطول بعمرك ويحفظك بحفظه”، فيما علق مدرب الإعلام الرقمي هاني الغفيلي بقوله: “مَلِكْنَا قُدْوَتُنَا”.

أما الكاتب الصحفي محمد البكيري فدعا بالقول: “حفظ الله مليكنا وقائدنا وقدوتنا. ومتعة بالصحة والعافية”.

وعلق النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، فواز الشريف بالقول: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الإمام الذي بعث الأمل في العالم مع بداية الجائحة وردد على مسامع الدنيا (فإن مع العسر يسرًا)، ووجه بدعم المنظمات الصحية والإنسانية في كل مكان، وشكل حضنًا وأمانًا لوطنه ومواطنيه وضيوف المملكة”.



