450 برنامجًا داخل فروع الإيواء الرجالية بالرياض خلال 2020

نظمت فروع الإيواء الرجالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال العام الماضي، 450 برنامجًا ونشاطًا للمشمولين برعايتها من فئة الأيتام وذوي الإعاقة والأحداث والمسنين؛ وذلك بإشراف الكادر العامل معهم.

وتنوعت البرامج بين برامج داخلية تدريبية وتثقيفية، وأنشطة ترفيهية واجتماعية، وبرامج خارجية مثل الزيارات والرحلات والمشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة، بالتنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة، بالإضافة إلى البرامج الافتراضية التي نفذتها الفروع ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

يُذكر أن جميع المراكز والدور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تقدم كل أنواع الرعاية لمستفيديها, بالإضافة إلى خدمة الإيواء.

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