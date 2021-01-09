طلبة جامعة جازان ينهون المرحلة الأولى من تسجيل مقرراتهم ذاتيًّا

أنهت جامعة جازان المرحلة الأولى من التسجيل الذاتي لمقررات الفصل الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ التي استهدفت الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة، وشهدت نسبة تسجيل بلغت ٩١% من إجمالي الفئة المستهدفة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن المرحلة الثانية من التسجيل الذاتي للمقررات بدأت أمس الخميس، وستستمر إلى يوم السبت ٢٥/٥/١٤٤٢هـ وتستهدف هذه المرحلة الطلبة المتعثرين وغير الملتزمين بالخطة والمتوقع تخرجهم، مضيفًا أنه ستتم إتاحة فترة لحذف وإضافة المقررات وفقًا للشعب المتاحة وضوابط التسجيل خلال الفترة من ٢٩/٥/١٤٤٢هـ إلى ٣/٦/١٤٤٢هـ.

وشدد عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي على أهمية متابعة التقويم الجامعي والأحداث الأكاديمية، والتقيد بتقديم الطلبات خلال الفترات المنصوص عليها في التقويم الأكاديمي، مؤكدًا أن عدم تسجيل المقررات الدراسية سيؤدي إلى تغيير حالة الطالب إلى منقطع عن الدراسة، موضحًا أن آخر موعد لطلب تأجيل الفصل الدراسي سيكون يوم الخميس ٨/٦/١٤٤٢هـ بينما تبدأ فترة الاعتذار عن مقرر أو الفصل الدراسي في ١٨/٦/١٤٤٢هـ.