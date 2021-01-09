أمطار غزيرة على الباحة

هطلت على منطقة الباحة، اليوم، أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية، السبت، التي تكون مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة الباحة وعسير) وسواحلها؛ تسبقها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أنها تمتد إلى أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنورة).

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