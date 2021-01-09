وزير الصحة عن تلقي خادم الحرمين لقاح كورونا: صورة تغني عن ألف كلمة.. حفظه الله

قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تلقى اليوم لقاح كورونا، حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس.

وأوضح وزير الصحة، أن مبادرة خادم الحرمين تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج.

ووجه الوزير الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وعلق الربيعة على صورة خادم الحرمين وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قائلا: صورة تغني عن ألف كلمة.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ورعاه، وشكراً له على ما قدمه لنا من دعم منذ بداية الجائحة وحرصه حفظه الله على سلامة المواطنين والمقيمين بعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجاناً، وأمره ببذل الغالي والنفيس من أجل صحتنا.