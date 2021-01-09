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وزير الصحة عن تلقي خادم الحرمين لقاح كورونا: صورة تغني عن ألف كلمة.. حفظه الله

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الرياض - محمد عبدالله - مبادرة تؤكد أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية قبل العلاج

قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تلقى اليوم لقاح ، حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس.

وأوضح وزير الصحة، أن مبادرة خادم الحرمين تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج.

ووجه الوزير الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وعلق الربيعة على صورة خادم الحرمين وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قائلا: صورة تغني عن ألف كلمة.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ورعاه، وشكراً له على ما قدمه لنا من دعم منذ بداية الجائحة وحرصه حفظه الله على سلامة المواطنين والمقيمين بعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجاناً، وأمره ببذل الغالي والنفيس من أجل صحتنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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