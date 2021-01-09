بالصور.. أمير جازان يتفقد شاطئ الطرفة بمحافظة صبيا

تفقد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، شاطئ جزيرة الطرفة التابعة لمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستهل أمير جازان جولته التفقدية بالاطلاع على أبرز المواقع السياحية بالجزيرة، مستعمًا إلى شرح من محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود عن الخدمات البلدية المقدمة للزوار والمتنزهين، والمواقع التي يتم تهيئتها بالشاطئ، الذي يشهد كثافة خلال هذه الفترة من إجازة منتصف العام واعتدال الأجواء.

وأكد محافظ صبيا أن المحافظة ومراكزها تزخر بعدة مقومات وإمكانات طبيعية ومواقع سياحية، وما ينفذ حاليًّا بها من عدة مشروعات تنموية تشمل مختلف المجالات.

وأضاف أن شبه جزيرة الطرفة تقع غرب مدينة صبيا، وهي تمتد لأكثر من 10 كم، وعرض 0,5 كم، وهي تلال مرتفعة تطل على الشاطئ، كما أن المنطقة تحيط بها عدد من الجُزُر، وتتميز بأنها تُعد من أفضل مواقع الغوص بالبحر الأحمر، كما يُعتبر الموقع المعروف برأس الطرفة من المحميات البحرية الطبيعية البكر في المنطقة.

ونوه أمير منطقة جازان، في ختام زيارته، بما تتمتع به الجزيرة من طبيعة بكر وشواطئ حالمة تعد وجهة للسياح والزوار، مشيرًا إلى ما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية ستجعل المواقع السياحية وجهة مستقبلية لمرتادي الشواطئ والجزر التي تتميز بها منطقة.

حضر الجولة وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر والمدير العام لمكتب أمير المنطقة د. تريحيب بن حفيظ وعددٌ من المسؤولين.