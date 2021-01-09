اعتمد رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المجاردة عائض الشهري، مكافآت المراحل للطلاب والمعلمين، بمبلغ إجمالي 51830 ريالا. وسيتم الصرف ابتداء من يوم الإثنين القادم. وشكر رئيس الجمعية جميع الداعمين والمستقطعين لبذلهم وعطائهم المستمر وثقتهم بالجمعية، كما قدم شكره لجميع العاملين في الجمعية وللمعلمين وأولياء أمور الطلاب لحرصهم ومتابعتهم المستمرة. وأوصى أبناءه الطلاب بتعاهد كتاب الله حفظاً ومراجعة واستذكاراً. وختم تصريحه بأن هذه المكافآت هي لتحفيز الطلاب للحفظ والمراجعة وتقديم المراحل، وليتحقق شعار الجمعية معاًنبني جيلاً يحفظ كتاب الله ويعمل به.



كانت هذه تفاصيل خبر 50 ألفا مكافآت جمعية تحفيظ القرآن بالمجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.