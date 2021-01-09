بايدن: 24 رجلًا وامرأة بأعراق مختلفة سيقودون الحكومة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أولويات الحكومة التي شكلها، مؤكدًا أنها ستركز على تعافي الاقتصاد الأمريكي وتنظيم عملية توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن إدارته ستشمل الكثير من الأشياء التي تحدث لأول مرة في تاريخ بلاده، أبرزها أنها مكونة من أغلبية ذات أعراق مختلفة.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، أوضح جو بايدن أن “24 رجلًا وامرأة سيقودون حكومة الولايات المتحدة ويعيدون الثقة لها”، مشددًا على أن جميعهم “مستعدون للقيام بعملهم من اليوم الأول”.

وقال الرئيس المنتخب: “كما وعدتكم فإن هذه الحكومة ستبدو مثل الولايات المتحدة، فيها الكثير من الكفاءات التي في بلدنا. إنها حكومة تاريخية إذ ستكون أول حكومة ممثلة بعدد مماثل من النساء والرجال، وأول حكومة في التاريخ فيها أغلبة من ذوي الأعراق المختلفة”.

وأضاف: “هذه الحكومة تضم أول وزيرة للمالية، وأول امرأة من أصول إفريقية في منصب وزير الدفاع، وأول مثلية”.

وأعرب بايدن عن أمله في أن يصادق مجلس الشيوخ بسرعة على تلك التعيينات، وتابع: “بدأت عملي بتعيين هؤلاء، وآمل أن مجلس الشيوخ يؤكد تلك الترشيحات بعدالة وبسرعة.. لا ينبغي أن تكون هناك أي مناصب شاغرة في وكالة الأمن القومي ووزارة الدفاع، خاصة في الفترة العصيبة التي نمر بها بسبب كورونا.. لا وقت لدينا لنخسره”.

