قذيفة حوثية تقتل وتصيب 5 مدنيين في تعز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - واس

قتل وأصيب خمسة مدنيين في اليمن اليوم بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على حي سكني في مدينة تعز، المركز الإداري لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهدفت حي المطار القديم بقذيفتين من مواقع تمركزها في منطقة غراب، وأسفر هذا الاستهداف عن مقتل طفل في الخامسة عشرة من عمره، وإصابة طفلين آخرين وامرأتين بجروح خطرة”.