فيديو.. أمطار غزيرة على مراكز ساحلية شمال القنفذة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - القنفذة

شهدت عدة مراكز ساحلية شمال محافظة القنفذة، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، ومنها وادي دوقة بمركز دوقة التابع لمحافظة القنفذة.

ولا زالت الأجواء توحي بالمزيد من بوادر الخير، حسب ما جاء في الموقع الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير، تشمل السواحل منها تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض والجوف وتبوك والمدينة المنورة والشرقية.

