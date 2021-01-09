الملكية الفكرية تغرم قناة اعتدت على قصيدة بدون إذن صاحبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

عاقبت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قناة تلفزيونية اعتدت على قصيدة شعرية مملوكة لفرد ونشرتها دون الحصول على إذن بذلك.

وقالت الملكية الفكرية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه تم معاقبة الشركة بدفع تعويض مالي 40،000 ريال وغرامة مالية 3،000 ريال.

وأكدت الهيئة أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يُجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.



